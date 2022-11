MotoGP, Agostini: "Grandissimo orgoglio per l'Italia"

06-11-2022 16:03

L’ultima volta prima di oggi che un pilota italiano vinceva il campionato del mondo del Motomondiale era il 1972, e in sella all’Agusta vi era seduto Giacomo Agostini, vincitori di 15 titoli del Mondiale, dei quali 8 nella 500, l’odierna MotoGP.

OA Sport ha riportato le parole di Agostini dopo questo bellissimo successo di Bagnaia:

“È una vittoria significativa e un grandissimo orgoglio per l’Italia. Pecco si è prodotto in una rimonta che non si era mai vista, ricordando i 91 punti di distacco a metà stagione. Grossi meriti al suo lavoro e a quello della Ducati e sono davvero contento che a distanza di 50 anni si sia ricreata una vittoria tutta italiana nella classe regina”.