MotoGP: al Mugello trionfo di Bagnaia, cade Bastianini

29-05-2022 14:54

Nel Gran Premio d’Italia classe MotoGP sul circuito del Mugello trionfo della Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, che precede il francese campione del mondo della Yamaha e leader del mondiale Fabio Quartararo e lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaro. Enea Bastianini, con la Ducati del Team Gresini, è caduto, per fortuna senza conseguenze, nella parte centrale della gara, quando mancavano dieci giri.

MotoGP, Mugello: secondo successo stagionale per Bagnaia

Secondo successo stagionale per Bagnaia che, partito piuttostto male, si è portato al comando della corsa all’inizio del nono giro, scavalcando sul rettilineo dei box Marco Bezzecchi, che col compagno di squadra del Mooney VR46 Racing Team Luca Marini ha menato le danze per i primi giri, mentre il poleman Fabio Di Giannantonio, compagno di squadra di Bastianini, è sprofondato quasi subito nelle retrovie. Una volta passato in testa, Pecco non l’ha più mollata e ha rintuzzato in maniera convincente il tentativo di rimonta di Quartararo.

MotoGP, Mugello: Quartararo rinasce, Espargaro gli resta a tiro in classifica

Il campione del mondo è apparso letteralmente trasformato rispetto ai due giorni di prove e qualifiche ma anche rispetto al warm-up di stamattina, quando sembrava in netta difficoltà nei confronti delle Ducati, ma in gara è rinato ed è arrivato a insidiare la leadership del torinese, che però l’ha quasi sempre tenuto a distanza di sicurezza. Bravissimo anche Aleix Espargaro, che con l’Aprilia finisce per l’ennesima volta sul podio in questa stagione e nella classifica del mondiale resta a tiro di Quartararo a soli 8 punti.

MotoGP, Mugello: Bastianini resta terzo nel mondiale

Malgrado la caduta, Enea Bastianini resta terzo in classifica a 28 lunghezze dal Diablo, mentre Francesco Bagnaia è a 41. Quarto nella gara di oggi il francese Johann Zarco con la Ducati Pramac, Bezzecchi e Marini chiudono al quinto e al sesto posto, Di Giannantonio undicesimo, mentre lo spagnolo della Honda Marc Marquez, che si opererà per la quarta volta al braccio dopo questo Gran Premio, si è classificato decimo.