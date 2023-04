MotoGP, Alex Marquez: "Giornata pazzesca, dato tutto"

Dopo la pole position, lo spagnolo della Ducati Gresini completa il weekend argentino con il terzo podio in gara.

02-04-2023 22:22

Non saliva sul podio da Aragon 2020 con la Honda Repsol, poi i due anni difficili nel team LCR e ora il passaggio in Ducati Gresini. Già in questo inizio di campionato Alex Marquez si è rigenerato. Dopo la pole position in Argentina è arrivato anche il terzo gradino del podio dietro ad altre due Ducati, quella VR46 del vincitore Marco Bezzecchi e quella Pramac di Johann Zarco.

“Sono molto contento di questo podio, abbiamo fatto del nostro meglio e dato tutto. Era facile fare un errore, avevo tanti problemi con il posteriore e l’aderenza verso la fine, quando è arrivato Johann. Comunque, sono molto felice, dopo Aragon 2020 ho fatto un percorso lungo. È stata una giornata pazzesca, ottima la moto e fantastico il mio team. Continuiamo così e potranno arrivare altre cose belle”.