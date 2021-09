MotoGP, Andrea Dovizioso: “Difficile prevedere cosa accadrà”

Andrea Dovizioso dopo aver “debuttato” a Misano sulla Yamaha M1 (versione 2019) del Team Petronas, tornerà in sella ad Austin, dove è in programma la 15esima tappa del Motomondiale 2021.

Al momento, come è normale che sia, il “Dovi” deve ancora prendere la mano e trovare il giusto feeling con una moto completamente diversa dalla Ducati, che ha guidato sino allo scorso anno.

Ecco le sue dichiarazioni in vista del Gp di Austin: “Ci sono ancora molte aree su cui devo lavorare, ma è stato bello poter testare a Misano per essere ancora in sella. Non sono sicuro di cosa aspettarmi da questo fine settimana, perché dovrò vedere in che situazione si trova la pista e dovrò trovare il grip. È una pista molto impegnativa e l’ultima volta che ci sono stato c’erano molti dossi, tuttavia penso che da allora abbiano apportato alcune modifiche. Ovviamente il meteo avrà un impatto, ma sarà lo stesso per tutti. È molto difficile prevedere cosa accadrà, ma spero di continuare a fare progressi questo fine settimana.”

OMNISPORT | 28-09-2021 13:47