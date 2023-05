MotoGP, Aprilia pronta a rialzare la testa

Aleix Espargaro: "Siamo veloci, ci manca qualche dettaglio in gara"; Maverick Vinales: "A Jerez fatti passi in avanti, raccogliamo quanto seminato".

Prova a girare pagina a Le Mans l’Aprilia, dopo un avvio di campionato meno brillante di quello che la sorpresa di un anno fa lasciava presumere.

Aleix Espargaro e Maverick Vinales suonano la carica, consapevoli che la loro moto ha il giusto potenziale: “Anche a Jerez abbiamo dimostrato quale sia la nostra velocità, ma sappiamo anche cosa non ci permette di sfruttarla al massimo nel GP. Le Mans è un circuito particolare e difficile, ma sono sicuro che anche lì potremo essere tra i migliori. Aprilia sta lavorando per continuare a far crescere la RS-GP, negli ultimi test abbiamo intravisto miglioramenti: non servono stravolgimenti, la moto va bene, si tratta di dettagli nelle aree giuste” racconta il veterano, scalzato da Enea Bastianini giù dalla terza piazza iridata 2022.

Maverick Vinales non ha saputo mantenere nelle gare successie l’esordio (2o a Portimao): “Abbiamo lavorato tanto in questi weekend, la moto aveva una base buona e abbiamo cercato di migliorare i punti deboli; onestamente ho lasciato Jerez con la sensazione di aver fatto un passo in avanti. Non è facile, il livello è talmente alto che basta partire una fila avanti o indietro per fare una gara completamente diversa”.