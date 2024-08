MotoGP, Gp Austria: info, orario, dove vederlo in tv e in streaming

Undicesimo appuntamento del Motomondiale: Pecco Bagnaia a caccia del terzo successo consecutivo alla Red Bull Ring di Spielberg per ripassare Jorge Martin in testa al Mondiale

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Dopo una settimana di sosta, va in scena l’undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP, il Gran Premio d’ Austria che si corre sul circuito del Red Bull Ring. La corsa al titolo iridato è più accesa che mai, soprattutto dopo gli emozionanti risultati di Silverstone che hanno visto il ritorno alla vittoria di Enea Bastianini ma soprattutto il controsorpasso di Jorge Martin nei confronti di Pecco Bagnaia in classifica piloti. Resta in agguato anche Marc Marquez, attualmente quarto in classifica. Vediamo tutte le info, gli orari e le dirette tv in chiaro e in streaming della tre giorni del Motomondiale sulla Spielberg.

Gp d’Austria, le caratteristiche del circuito

I piloti della MotoGP si sfideranno sul circuito del Red Bull Ring, inizialmente chiamato Österreichring e poi rinominato A1-Ring negli anni 90, situato a Spielberg nella regione di Murtal, in Stiria. L’impianto, costruito nel 1969, ha subito un periodo di inattività seguito da importanti lavori di rinnovamento e ammodernamento negli anni ’90, prima di riaprire ufficialmente nel 2011. Il tracciato, noto per il terreno in pendenza e l’arena naturale che lo circonda, si estende per 4.318 metri e presenta una configurazione con dieci curve: sette a destra e tre a sinistra, con un dislivello di 65 metri. Dopo un’assenza dal calendario, nel 2016 il Red Bull Ring ha nuovamente ospitato una gara del Motomondiale di MotoGP, dopo l’ultima disputata nel 1997.

I precedenti

Il Gran Premio d’Austria fa parte del Motomondiale dal 1971, ma inizialmente si correva sul circuito del Salzburgring. Fu qui che Giacomo Agostini trionfò nella classe 500, vincendo sia nel 1971 che l’anno successivo. Fino al 1994, la gara si è svolta sul tracciato di Koppl, prima di essere trasferita nel 1996 sull’A1 Ring, l’attuale Red Bull Ring. Nel primo anno su questo tracciato, il primato nella classe 500 fu di Alex Criville, mentre l’anno successivo fu Mick Doohan a salire sul gradino più alto del podio.

Dopo un lungo periodo di assenza, il GP d’Austria è tornato nel calendario del Motomondiale nel 2016, dove Andrea Iannone ha conquistato la vittoria su Ducati. Nei tre anni successivi, è stato Andrea Dovizioso a dominare, con l’unica interruzione della sua striscia di vittorie rappresentata dal successo di Jorge Lorenzo nel 2018. Nel 2021, si è imposto Brad Binder, mentre negli ultimi due anni, è stato Pecco Bagnaia a trionfare.

Gp d’Austria, dove vederlo in diretta tv e streaming

Il Gran Premio d’Austria andrà in scena tra venerdì 16 e domenica 18 agosto sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg. L’intero weekend sarà visibile in diretta tv sul canale Sky Sport MotoGp, disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e NOW. Inoltre, sarà possibile godersi lo spettacolo della MotoGp anche in maniera gratuita su TV8, dove sarà possibile vedere le Qualifiche e la Sprint in diretta. La gara, invece, verrà trasmessa in differita.

Il programma (diretta Sky Sport, Now, Sky Go)

Venerdì 16 agosto

MotoGp Prove Libere 1 ore 10:45-11:30

MotoGp Prove ore 15-16

Sabato 17 agosto

MotoGp Prove Libere 2 ore 10:10-10:40

MotoGp Sprint 14 giri ore 15

Domenica 18 agosto

MotoGP Warm-Up ore 9:40-9:50

MotoGp Gara ore 14

Il programma (TV8 in chiaro e in differita)

Sabato 17 agosto diretta in chiaro

MotoGp Q1 ore 10:50-11:05

MotoGp Q2 ore 11:15-11:30

MotoGP Sprint 14 giri ore 15

Domenica 18 agosto (in differita)