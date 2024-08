MotoGP, Bagnaia al veleno su Marquez e Ducati: "Hanno cambiato strategia, con Marc potrebbe essere un disastro"

Il campione del Mondo "accoglie" non certo con rose e fiori il prossimo compagno di scuderia e lo avverte del clima rovente nel box e in pista. Pecco mette, poi, nel mirino anche la Ducati

Se Marc Marquez si dovesse mai aspettare un’accoglienza rose e fiori in Ducati, con molta probabilità, potrebbe rimanere deluso. O, almeno, è quello che traspare dalle dichiarazioni al veleno di Pecco Bagnaia. Il campione del Mondo in carica, infatti, non stende certamente un tappeto rosso per l’arrivo dello spagnolo in Ducati e ne ha anche per il team.

Bagnaia infiamma il clima in Ducati

Pecco Bagnaia “accoglie” Marc Marquez in Ducati e non lo fa certo con parole al miele. Anzi, l’avvertimento all’otto volte campione mondiale è di quelli diretti e puntuali: un messaggio forte e chiaro, senza se e senza ma, che l’attuale detentore del titolo affida ai canali ufficiali della MotoGP infiammando fin da oggi il clima nella scuderia in vista della prossima stagione.

Bagnaia: “Con Marquez potrebbe essere un disastro”

“L’arrivo di Marquez potrebbe essere molto positivo o un disastro“, ha detto senza mezzi termini sul futuro compagno di squadra, Pecco, che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha aggiunto: “Sarebbe negativo se iniziassimo a litigare. Comunque, penso che siamo entrambi molto intelligenti e lui si adatterà perfettamente. Vedremo l’anno prossimo quando inizieremo”.

Il confronto tra i due è fin da ora tema di dibattito, ma da queste premesse, la questione si fa davvero rovente. Bagnaia è, infatti, consapevole che la convivenza con Marquez poterà inevitabilmente allo scontro in pista: “Di sicuro, Marc sarà super competitivo, perché già adesso è velocissimo. L’anno prossimo avrà i materiali migliori, più o meno come adesso, anche se il fatto di essere in rosso dà sicuramente più motivazione per essere al top“.

Bagnaia critico con la scelta della Ducati

Non mancano le stoccate alla Ducati di Pecco: “Credo che sia stata cambiata la strategia adottata finora, ovvero quella di credere nei giovani, dando loro la possibilità di arrivare al team factory e lottare con il materiale più aggiornato. Hanno preferito puntare su Marc, il pilota con più titoli tra quelli presenti in MotoGP…”.

E, ancora, con chiaro riferimento a Martin, Bezzecchi e Bastianani, passati in Aprilia (Jorge e Marco) e in Ktm Tech3 (Enea), Pecco affonda il colpo: “Avere otto colleghi con cui confrontarsi consente di migliorare rapidamente. Al contrario, nel 2025 sarà diverso anche perché abbiamo ceduto tre grandi piloti alla concorrenza“.

Una sfida destinata a proseguire

Chiaro, dunque, come dell’approdo di Marc Marquez nel team factory 2025 si parla e se ne parlerà per tutta la stagione attuale e futura. A maggior ragione partendo da queste roventi premesse. Intanto, sul campionato MotoGP attuale, che ripartirà appena dopo ferragosto con il Gp d’Austria, Bagnaia ammette: “Jorge (Martin, ndr) e io siamo decisamente i più veloci, ma resto abbastanza convinto che Marquez e Bastianini si avvicineranno…“, insomma, la sfida è già iniziata ed è destinata a proseguire.