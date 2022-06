MotoGP, Bagnaia: "Aprilia costante, asfalto complicato"

03-06-2022 19:06

La prima giornata del GP di Catalogna a Barcellona è positiva, tempi alla mano, per la Ducati di Francesco Bagnaia che chiude col quarto cronometrico in combinata. Per il pilota piemontese qualche problema a capire la pista e il grip che rende insidioso questo fine settimana per la MotoGP.

Pecco, intervistato dopo le prime due libere catalane, ha commentato: “Difficile prevedere oggi chi è il più costante, perché se guardiamo Espargaro è partito con la dura nuova, poi ha montato le media nuova: quindi ha fatto due uscite con gli pneumatici freschi su una pista dove il calo è elevato. Vedremo domani nelle FP4 se riusciremo ad avere più certezze. Bisognerà stare attenti, soffrire un po’ sulla distanza: nel 2021, i primi quattro avevano la dura posteriore, mentre quest’anno la media sembra molto costante. Nelle FP4, molti useranno la gomma nuova, ma io credo che sarà più intelligente partire con una gomma usata e portarla avanti il più possibile”.