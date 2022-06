MotoGP, Bagnaia cerca riscatto a Montmelò

02-06-2022 18:49

Dopo la vittoria al Mugello, Bagnaia vuole confermare i progressi visti nell’ultimo GP già a Montmelò, sede del GP di Catalogna, nono appuntamento del mondiale. “Qui non ho mai ottenuto grandi risultati, ma questo è sempre stato uno dei miei week end preferiti di sempre – dice il pilota della rossa di Borgo Panigale -: dovrò fare lo stesso lavoro del Mugello fin dalla prima sessione di Libere e con la Ducati che ho ce la posso fare”.

La pista del GP di Catalogna è abbastanza insidiosa e Bagnaia lo sa bene: “Correre qui è un po’ come fare flat track, ma dovrempo migliorare la nostra aderenza grazie a un buon assetto e tenere presente il degrado delle gomme soprattutto nella parte sinistra del pneumatico per il finale di gara – dice Pecco -. Non credo però che l’allenamento al Ranch possa aiutarmi in questo aspetto: l’anno scorso in gara ho sofferto ma penso che il nostro potenziale quest’anno sia superiore e avremo anche una nuova carena. In questa gara dobbiamo lavorare bene fin dall’inizio, poi una delle chiavi è che serve tanto controllo del gas, ma sono certo che saremo competitivi”.

Bagnaia resta distante 41 punti da Fabio Quartararo, leader della classifica piloti. Sulla vittoria del campionato, Bagnaia preferisce non sbilanciarsi al momento: “Il titolo potrebbe essere una lotta a quattro (ci sono anche Aleix Espargaro e Bastianini tra i favoriti), è vero, ma ci sono tante gare davanti ed è presto per sbilanciarsi: noi dobbiamo solo continuare per la nostra strada che ci sta portando bei frutti e poi vedremo alla fine”.