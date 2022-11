MotoGp, Bagnaia dal Presidente Mattarella

16-11-2022 14:15

È stato ricevuto oggi, al Quirinale, il neo campione della MotoGp, Francesco Bagnaia.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha così accolto il pilota della Ducati: “È un grande piacere ricevere qui con la Ducati “Pecco” Bagnaia, per ringraziarlo di questo successo e di quanto sia stato importante per il nostro Paese il suo entusiasmo. Credo che Valentino Rossi sia contento che continui la sua storia di successi. Complimenti davvero a Bagnaia e a tutti. Ducati è una squadra straordinaria, è importante avere dopo 50 anni un campione italiano su una moto italiana. Complimenti e grazie per quello che rappresentate per l’immagine del nostro Paese”.

Presente anche il numero uno del CONI, Giovanni Malagò: “Qualcuno poteva pensare che la stagione aveva dato i suoi risultati e io avevo detto che avevamo ancora qualche cartuccia. Potendo sperare in una impresa e una straordinaria rimonta ha fatto sì che un pilota dopo 50 anni percorresse la strada di Giacomo Agostini, il pilota è Francesco Bagnaia. La Ducati poi ha vinto il costruttori e la Superbike. Siamo molto orgogliosi dello sport italiano. Ci tengo anche a ricordare il Collare d’Oro dato a Pecco. Questo risultato dà ulteriore prestigio allo sport italiano”.