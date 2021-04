MotoGp, Bagnaia: "La moto è competitiva"

Pecco Bagnaia è molto soddisfatto della Ducati dopo le prove libere del Gran Premio del Portogallo di MotoGp: “Essere primi già dal venerdì è una cosa positiva, sono molto contento. Mi ha soddisfatto anche il passo: sono partito nelle FP2 con le medie usate della mattina e con 20 giri di gomma alla seconda uscita sono andato sull’1:40. Anche Il time attack è venuto bene”.

“Possiamo riuscire a restare davanti, sarà fondamentale il quarto turno di prove libere per prepararci bene alla gara”, ha continuato Bagnaia, che traccia un bilancio finora positivo: “Siamo quarti nel Mondiale, abbiamo iniziato con una pole in Qatar, in una pista dove nel 2020 avevo faticato molto, sono molto contento di questo”.

“La nostra moto ora è competitiva anche in piste dove in passato non lo era, si adatta meglio, anche grazie al nuovo tipo di gomme”.

OMNISPORT | 16-04-2021 19:09