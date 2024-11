MotoGP, strategia Bagnaia oltre la pole: offre la scia a Marquez, Martin non la prende bene, gesto di stizza

Pecco Bagnaia mette pressione a Martin nelle qualifiche del Gran Premio della Solidarietà, ultimo round della MotoGP che si corre a Barcellona. Pecco si trascina Marquez che partirà davanti a Jorge che ha un gesto di stizza

Fare la pole, vincere la Sprint e la gara potrebbe non bastare. E allora Francesco Bagnaia si è giocato anche la carta della strategia per mettere pressione a Jorge Martin nelle qualifiche del Gran Premio della Solidarietà, ultimo round della MotoGP che si corre a Barcellona. Pecco che ha fatto una pole stratosferica nel suo secondo time attack si è portato dietro Marc Marquez e Franco Morbidelli riuscendo almeno con lo spagnolo a metterlo davanti a Martinator nella griglia di partenza. Il leader del Mondiale non l’ha presa bene.

La strategia di Bagnaia in qualifica: pole e non solo

Nel suo secondo time attack Bagnaia è uscito dalla pitlane insieme a Marc Marquez e Franco Morbidelli. Chissà se voluto o meno, comunque Pecco si è messo davanti agli altri due ducatisti e nel suo giro della pole ha offerto scie e traiettorie allo spagnolo e a Morbido che infatti in quel momento hanno fatto secondo e terzo tempo. Nel finale poi Marquez è stato battuto da uno straordinario Aleix Espargaro alla sua ultima gara in MotoGP su Aprilia che a sua volta ha offerto le linee a Jorge Martin che non è andato oltre il quarto tempo.

Bagnaia ha collezionato a Barcellona la sua 24sima pole in MotoGP (sesta quest’anno), 31sima pole nel Motomondiale e ancora terza pole consecutiva stagione, 50 volte Pecco è partito in prima fila, la 12sima quest’anno.

Il gesto di stizza di Jorge Martin dopo la qualifica, video

Jorge Martin continua a ribadire di essere e vivere sereno quest’ultima gara in cui ha ben due match point e 24 punti di vantaggio da gestire su Pecco Bagnaia. Fatto sta che dopo aver tagliato il traguardo col 4° tempo in qualifica, Martinator non soddisfatto della prestazione e della posizione in griglia di partenza, ha dato un pugno sul cupolino della sua Ducati Pramac come si evince dal video:

La griglia di partenza del GP di Barcellona