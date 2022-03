MotoGp, Bagnaia: "Non pensavo di essere così indietro"

06-03-2022 19:07

Weekend da dimenticare per Pecco Bagnaia: il centauro della Ducati, in ritardo nelle libere in qualifica, in gara è caduto a 11 giri dal termine coinvolgendo anche Jorge Martin: “È vero che tutte le moto sono molto competitive, ma noi ufficiali dobbiamo provare di più e questo non era il weekend adatto. Il feeling l’ho trovato solo nelle FP4 perdendo i giorni di test e di libere”, ha spiegato a Sky.

“Oggi dovevo trovare il mio stile di guida, stamattina ci ho provato e stava migliorando, ma di elettronica e setting non eravamo ok. Siamo a un livello nel quale non ti puoi permettere sbavature, siamo partiti con la consapevolezza che non avremmo lottato per la vittoria”.

“Ma pensavamo comunque di essere a un livello maggiore – ha ammesso il pilota piemontese -, non così indietro. Enea è stato molto bravo, con una moto che conosciamo bene. Lui è molto forte, ma noi abbiamo dovuto fare davvero troppo lavoro per essere pronti per questa prima gara”.

