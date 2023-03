Il Campione del Mondo in carica pronto ad adattarsi alle nuove regole. Con 21 appuntamenti e 42 gare complessive, bisognerà avere una stragtegia ben chiara. Occhio ai rivali.

22-03-2023 08:34

Nel weekend, con il GP del Portogallo, comincia ufficialmente la nuova e lunghissima stagione della MotoGP. Pecco Bagnaia è l’uomo da battere. Il Campione del Mondo in carica punta al bis Mondiale.

MotoGP 2023, quante novità per la stagione 2023

Quella che sta per cominciare è una stagione per certi versi rivoluzionaria. Complice l’introduzione della Sprint Race, il numero degli appuntamenti in pista è aumentato in maniera vertiginosa.

Il calendario prevede ben 21 appuntamenti e, in totale, 42 gare. Un vero e proprio tour de force che obbligherà i piloti ad una maggiore attenzione in pista.

MotoGP, Bagnaia ha una sua personale ricetta per vincere

Dopo aver vinto, in rimonta, il primo titolo Mondiale in MotoGP della sua carriera, Pecco Bagnaia punta a riconfermarsi anche quest’anno. Con la sua Ducati, vuole dominare la stagione.

La sua ricetta è molto chiara: “Bisognerà accontentarsi spesso, provando però a vincerle tutte. Servirà capire il meccanismo e sfruttare al massimo quello che si ha. Anche solo uno zero in una Sprint Race potrà fare una grande differenza”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Bagnaia, tanti avversari: attenzione al compagno di squadra Bastianini

Pecco Bagnaia dovrà guardarsi da tanti rivali. Uno ce l’ha in casa, ovvero Enea Bastianini: “Uno di quelli che non mollano mai e che fino all’ultimo metro ci prova, a volte anche andando oltre il suo limite. E questo è un punto a suo favore importante, perché quando ci ha provato, la maggior parte delle volte ci è riuscito”, le parole del Campione del Mondo in carica.

Enea Bastianini non sarà l’unico a provare a detronizzare Pecco Bagnaia. Da Fabio Quartararo, alla ricerca della “vendetta sportiva”, a Marc Marquez, finalmente in buone condizioni fisiche. C’è poi l’Aprilia che vuole stupire e una lunga lista di possibili grandi sorprese. Insomma, per Pecco Bagnaia non sarà assolutamente semplice riconfermarsi il migliore della MotoGP. Appuntamento a domenica con il primo GP della stagione.