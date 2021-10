MotoGP, Bagnaia racconta il primo incontro con Valentino Rossi

15-10-2021 14:16

Due vittorie, sette podi e al momento 202 punti conquistati in MotoGP in questa stagione. E’ sicuramente una grande annata per Pecco Bagnaia, secondo nella classifica piloti, che però difficilmente potrà superare Quartararo. Il francese, a tre gare dal termine, con 52 punti di vantaggio è a un passo dal primo titolo nella massima categoria.

Il pilota della Ducati è comunque soddisfatto della sua crescita e adesso il mondo ha scoperto il suo potenziale. Intervistato dalla CNN, Bagnaia ha voluto raccontare come è nato il suo soprannome: “Mia sorella ha solo 20 mesi più di me. Quando eravamo piccoli, chiamarmi ‘Francesco’ era difficile, così mi chiamava Pecco”.

Nell’intervista, Bagnaia si è soffermato particolarmente sull’idolo Valentino Rossi, raccontando la prima volta che lo ha visto: “Ricordo molto bene la prima volta che l’ho incontrato. Stavamo cenando e…Vale insieme al nostro allenatore entrarono nel ristorante. Ero molto nervoso di incontrare il mio idolo, era strano vederlo di fronte a me e stringergli la mano. Ora siamo buoni amici e parliamo molto del mio campionato. Nell’ultimo mese mi ha incoraggiato ad essere sempre il migliore e di fare passi avanti ogni volta”.

