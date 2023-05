MotoGP, Bagnaia sbarca a Le Mans da favorito e torna sul caso Marquez

Il campione del mondo: "La Ducati è sempre competitiva, ma io sono caduto due volte; decidono costanza di rendimento e capacità di capire la situazione".

11-05-2023 19:30

Quinta tappa del Mondiale 2023 e il leader, nonché campione in carica, della MotoGP Pecco Bagnaia è pronto a confermare la superiorità della Rossa di Borgo Panigale, vittoriosa a Portimao e Jerez con il torinese, andato a bersaglio anche nella Sprint Race disputata in quel di Austin e nella stessa Jerez. Tra i temi affrontati dal numero uno Ducati c’è ancora la penalizzazione di Marc Marquez, al rientro dopo lo stop procuratosi all’esordio in Portogallo.

Le Mans, Bagnaia fa il punto sulla Ducati

Al via del GP di Francia Pecco Bagnaia e la Ducati si presentano come favoriti: +22 su Marco Bezzecchi e +25 su Brad Binder per l’iridato 2022, +56 sulla KTM e +70 sull’Aprilia per la Casa bolognese. “Siamo sempre stati competitivi, ma sono caduto due volte. Bisogna riuscire a capire la situazione, la costanza adesso è l’aspetto più importante: sarà un week-end importante, a Le Mans ci sono condizioni difficili, può piovere o essere asciutto con uno schiocco di dita” spiega ai microfoni di ‘Sky Sport‘ “Un anno fa eravamo velocissimi, lottavamo per la vittoria, ma sono caduto. Sarà un vantaggio avere con noi Petrucci, che ha vinto la sua ultima gara in Francia, proprio in una condizione di bagnato: Enea è un’assenza che si percepisce nei box, ma è giusto che Danilo abbia questa possibilità”.

Le Mans, torna Marquez ma la polemica non si spegne

In settimana un giudice di terzo grado, la Corte d’Appello FIM, si è messa di traverso al parere dei giudici della Federazione, e Marc Marquez, al rientro in pista dopo aver corso solo in Portogallo, non sconterà la long lap penalty: “E’ chiaro, la situazione va migliorata, anche se è un lungo procedimento. Team e tifosi non sono soddisfatti, il ruolo che hanno gli steward non è semplice, dobbiamo dire loro il nostro punto di vista e ascoltare come ragionano; hanno sbagliato, bastava scrivere il dispositivo correttamente e allora è giusto che Marc adesso non la faccia. Lui è reduce da un momento complicato, per questo siamo contenti che ritorni in pista“.

Le Mans, Bagnaia si presenta da primo della classe

Al debutto di Portimao Pecco Bagnaia si propone come dominatore: il successo su Maverick Vinales e Marco Bezzecchi, che si vendicherà a Termas de Rio Hondo (dove il torinese non andrà a punti, dopo la partenza dall’ultima casella della prima griglia), fa il paio con la Sprint Race condotta davanti alla coppia spagnola Jorge Martin-Marc Marquez. Austin sorride nella Sprint Race, cui fa seguito un’altra caduta al settimo giro, dopo aver centrato la Pole Position: l’outsider Bezzecchi è in vetta al Mondiale, ma il classe 1997 fa valere le mostrine appuntate qualche mese fa sulla tuta vincendo a Jerez il GP dalla quinta piazza, risultato puntellato nella classifica iridata dalla seconda posizione del sabato.