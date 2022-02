MotoGP, Bagnaia: "Sogno pubblico come quello di Rossi"

25-02-2022 16:22

Alla vigilia del motomondiale 2022, anno che può essere quello della sua consacrazione, il torinese della Ducati Francesco “Pecco” Bagnaia ha un sogno, che temiamo per lui impossibile: avere un numero di tifosi sterminato come quello che ha sostenuto Valentino Rossi in 25 anni di carriera.

“In Malesia mi ha fatto effetto vedere la vecchia squadra di Valentino senza lui in pista. Ma ci ha aiutato tanto, anche se non era con noi – ha detto Pecco in un’intervista a Sky Sport -. La grandezza di Rossi, oltre a essere il più grande di tutti, sta nel fatto di avere avuto un modo di trasmettere la sua passione alla gente che ha fatto sì che si legasse non solo al pilota, ma anche al personaggio, alla persona in sé. Spero molto di avere, un giorno, un mio pubblico simile al suo. Non è facile, perché bisogna ottenere grandissimi risultati, ma penso di essere riuscito l’anno scorso a entrare nel cuore della gente. Mi piacerebbe continuare così e collezionare grandi risultati”.

OMNISPORT