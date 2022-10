MotoGP, Bagnaia: "Sono felicissimo, è come una vittoria"

02-10-2022 13:23

Dopo l’errore all’ultimo giro in Giappone, Pecco Bagnaia è riuscito a recuperare quasi tutti i punti di svantaggio in classifica da Fabio Quartararo. Terzo gradino del podio per il pilota della Ducati nel GP bagnato della Thailandia. Davanti a lui la KTM di Miguel Oliveira e l’altra Rossa di Jack Miller. Mentre, il leader del Mondiale ha chiuso soltanto 17°, fuori dalla zona punti.

Pecco ha commentato così il risultato dopo la gara: “Sono davvero felicissimo, è come una vittoria per me. È il mio primo podio sul bagnato, a parte l’Austria l’anno scorso – così Bagnaia che ha parlato anche di Miller -. Sono contentissimo e vorrei ringraziare Jack, perché prima della gara ho chiacchierato con lui e mi ha dato molte motivazioni”.

Il Mondiale è ora del tutto riaperto, con Bagnaia a -2 da Quartararo: “Dal momento in cui la gara è partita ho cercato di stare il più vicino possibile a chiunque avessi davanti per spingere – ha poi aggiunto ai microfoni di Sky -. Sapevo che il mio potenziale sul bagnato era questo, non quello del Giappone, e devo ringraziare la mia squadra che ha soddisfatto le richieste che ho fatto”.

Infine, un dettaglio sulla lotta con Quartararo: “Ho chiesto la scorsa gara e in questa di non avere segnalazioni su Fabio. D’ora in avanti sarà diverso perché abbiamo solo due punti di distacco, ma in questo GP ho chiesto di non avere informazioni a riguardo. Avevo bisogno di concentrarmi sulla guida e basta”.