MotoGP: Bagnaia vince dopo la lite con Marquez, dice la sua anche Dovizioso

Il ducatista si è aggiudicato la Sprint del Mugello dopo la pole e il disguido in qualifica con lo spagnolo della Honda. Sulla vicenda si è espresso anche l'ex pilota.

10-06-2023 18:00

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia è stato l’assoluto protagonista del sabato del Gran Premio d’Italia. Al Mugello dopo la pole position nelle qualifiche della mattina, è poi andato a vincere la gara Sprint del pomeriggio. Ma oltre a questi grandi risultati, a tenere banco è stata la polemica con Marc Marquez durante gli ultimi minuti delle prove ufficiali, dove poi hanno chiuso con il primo e il secondo tempo.

Mugello, lo strano episodio Bagnaia-Marquez

A pochi minuti dalla conclusione del Q2, Marquez stava uscendo dalla corsia box per prendere la scia di Marco Bezzecchi, mentre Bagnaia stava arrivando alla prima curva già nel suo giro lanciato da qualifica. Marquez si è buttato verso l’interno e Bagnaia si è così infastidito perché secondo lui questo gli ha impedito di fare bene la staccata. Poi i due si sono messi fianco a fianco per cercare di spiegarsi.

Bagnaia era molto arrabbiato, mentre Marquez gli voleva far capire che in questo caso non aveva fatto niente. Poi lo spagnolo della Honda si è messo in scia per gli ultimi giri di qualifica, ma comunque Bagnaia è riuscito a precederlo nella classifica dei tempi. Dopo la pole, Pecco ha vinto la gara Sprint, mentre Marquez dopo 11 giri non è riuscito ad andare oltre il settimo posto finale.

Bagnaia-Marquez, le loro opinioni

Subito dopo le qualifiche, i due hanno avuto modo di far valere le proprie opinioni ai microfoni di Sky Sport MotoGP senza andare però oltre. Bagnaia aveva detto: “L’episodio si commenta da solo, i giudici prenderanno una decisione”. Mentre Marquez aveva dichiarato: “C’era lo spazio per la staccata, secondo me non ha ragione Bagnaia”. Mossa che non era piaciuta nemmeno a Claudio Domenicali, ad Ducati.

Dopo la gara Sprint i due non sono poi tornati sull’argomento, anzi hanno parlato delle loro prestazioni. Così Bagnaia: “Il passo era ottimo per lottare con gli altri. Bezzecchi era molto competitivo, ma non gli ho lasciato la possibilità di provare il sorpasso”. Più amaro Marquez: “Contento della qualifica, non mi aspettavo la prima fila, non è la mia posizione per le potenzialità della moto. Domani in gara potrebbe andare peggio“.

Bagnaia-Marquez, il parere di Dovizioso

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP c’era anche Andrea Dovizioso, che si è espresso sulla situazione venuta fuori in qualifica fra Bagnaia e Marquez: “La visuale di Pecco è peggiore rispetto a come la vediamo in televisione, può di sicuro un po’ disturbare l’entrata di Marquez. Diciamo che Marc su queste situazioni viene un po’ massacrato, non voglio alimentare ulteriori critiche su di lui”.

Dovizioso non se la sente di criticare ancora di più Marquez e ha anche una certezza su Bagnaia: “Per me è in un momento in cui sta cercando di recuperare il più possibile perché non ha una moto per stare davanti, non accetta questa cosa e cerca di trovare il modo. Pecco per me è superiore in questo momento, quindi può stare tranquillo e fare quello che sa fare in maniera serena”.