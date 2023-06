MotoGP, GP d’Italia al Mugello: tutti gli orari e dove vederlo in tv e streaming su Sky e TV8

Torna lo spettacolo della MotoGP con il GP d'Italia, sesto appuntamento del Mondiale. Si corre sul circuito del Mugello. Dove seguire in TV e streaming l'evento

Appuntamento da non perdere con la MotoGP. La sesta tappa del Mondiale è il prestigioso Gran Premio d’Italia, al Mugello. Pecco Bagnaia è l’uomo da battere. Da evidenziare il ritorno in pista di Enea Bastianini.

MotoGP, GP d’Italia: Bagnaia cerca il bis al Mugello

Pecco Bagnaia, leader del Mondiale con 94 punti (uno in più di Marco Bezzecchi) punta a bissare il successo della scorsa stagione al Mugello, così da consolidare il primo posto nella classifica piloti.

Attenzione a Marco Bezzecchi e Marc Marquez, entrambi in grande spolvero. Dopo quasi tre mesi di stop (frattura della scapola destra), torna in pista Enea Bastianini.

MotoGP, GP d’Italia: le caratteristiche del circuito del Mugello

Il circuito del Mugello è uno dei più amati e storici del Motomondiale. Il Mugello Circuit misura 5.245 metri e si snoda su un totale di 15 curve. Il rettineo, in salita, di quasi 1 km, è una delle caratteristiche più note della pista (si sfiorano i 360 km/h).

Lo scorso anno, il successo è andato a Pecco Bagnaia su Ducati. Valentino Rossi ha vinto il GP d’Italia ben sette volte (record assoluto).

MotoGP, GP d’Italia al Mugello: gli orari e dove vederlo in TV

Per quanto riguarda il GP d’Italia, al Mugello, si parte il venerdì con le Libere 1 alle 8.55 e le Libere 2 alle 13.15. Il sabato Libere 3 alle 8.35 e Qualifiche fissate per le 10.45. Sprint Race alle 14.55. Gara MotoGP in programma alle 14 di domenica. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno.

Venerdì 9 giugno

Ore 8.55: prove libere 1 Moto 3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto 2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15: prove libere 2 Moto 3

Ore 14: prove libere 2 Moto 2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 10 giugno



Ore 8.35: prove libere 3 Moto 3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto 2

Ore 10.05: prove libere MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.45: qualifiche Moto 3

Ore 13.40: qualifiche Moto 2

Ore 14.55: Sprint Race

Domenica 11 giugno



Ore 11: gara Moto 3

Ore 12.15: gara Moto 2

Ore 14: gara MotoGP

Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su Tv8: consulta la GUIDA TV per conoscere gli orari.

