Il racconto della gara

Francesco Bagnaia, leader del Mondiale, scatta per la terza volta in stagione dalla prima casella in griglia. In prima fila con il pilota Ducati ci sono i due fratelli Marquez con Marc a precedere Alex. Seconda fila per Luca Marini, Jack Miller e Jorge Martin. Marco Bezzecchi parte dalla settima casella.

Giro di ricognizione in corso, manca pochissimo al via della Sprint Race.

GIRO 3. Marquez va larghissimo e finisce in settima posizione. Situazione davvero difficile da interpretare per i piloti con la pioggia presente solo in alcune parti del tracciato.

GIRO 7. Bagnaia e Bezzecchi provano a scappare via. Al terzo e quarto posto ci sono i due del Team Pramac: Martin e Zarco. Marini è scivolato in quinta posizione.

GIRO 8. Niente da fare per Bezzecchi che vede Bagnaia scappare via con oltre quattro decimi di vantaggio. Il pilota del Team Mooney VR46 ora deve guardarsi le spalle da Martin e Zarco.

GIRO 9. Tre decimi di vantaggio su Bezzecchi per Bagnaia che rimane saldamente al comando della gara. La lotta per le altre posizioni del podio al momento è una questione tra Bezzecchi, Martin e Zarco.

ULTIMO GIRO! Cinque Ducati davanti a tutti in questo finale di Sprint Race. Lotta serratissima tra Martin e Zarco per la terza piazza. Più definite le altre posizioni di rilievo.

Grazie per aver seguito la diretta scritta della Sprint Race di MotoGP dal Mugello e arrivederci a domani per le gare di Moto2, Moto3 e MotoGP.

La MotoGP torna in pista e lo fa con la Sprint Race del GP d’Italia, sesto appuntamento della gara veloce del sabato del Mondiale 2023. La Sprint Race del Gran Premio d’Italia si corre sul Circuito del Mugello. La classifica piloti è attualmente questa:

Pecco Bagnaia (94 pt.) Marco Bezzecchi (93 pt.) Brad Binder (81 pt.) Jorge Martin (80 pt.) Johann Zarco (60 pt.)

Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Italia: il campione del mondo ha timbrato il record della pista in 1:44.855, precedendo il centauro della Honda Marc Marquez. Tra i due si sono ripetuti screzi già visti: il pilota catalano ha sfruttato la scia del ducatista per arrivare in prima fila, dopo averlo ostacolato (secondo la Ducati) all’inizio dell’ultimo tentativo.

In prima fila anche il minore dei Marquez, Alex. Quindi Jack Miller, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. In Top 10 anche Aleix Espargarò e Johann Zarco, mentre Luca Marini (giro cancellato per track limits) e Enea Bastianini sono rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione. Non si sono qualificati in Q2 le Yamaha e Maverick Vinales. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma alle 15.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Marc Marquez (Honda)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Jack Miller (KTM)

5. Jorge Martin (Ducati)

6. Marco Bezzecchi (Ducati)

7. Aleix Espargarò (Aprilia)

8. Johann Zarco (Ducati)

9. Alex Rins (Honda)

10. Brad Binder (KTM)

11. Luca Marini (Ducati)

12. Enea Bastianini (Ducati)

13. Maverick Vinales (Aprilia)

14. Franco Morbidelli (Yamaha)

15. Fabio Quartararo (Yamaha)

16. Takaaki Nakagami (Honda)

17. Michele Pirro (Ducati)

18. Miguel Oliveira (Aprilia)

19. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

20. Raul Fernandez (Aprilia)

21. Augusto Fernandez (KTM)

22. Lorenzo Savadori (Aprilia)

23. Jonas Folger (KTM)