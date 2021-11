MotoGP, Bagnaia: "Vittoria per Rossi, devo tutto a Vale"

14-11-2021 15:34

Al termine della gara vinta a Valencia, Pecco Bagnaia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Con un casco così potevo solo vincere. Ma la cosa più bella di oggi è Vale: è aver dedicato tutto a lui. È incredibile quello che ha dato a tutti noi. Bello l’abbraccio con Vale volevo trasmettergli tutta la gratitudine: senza di lui io non sarei così, in quell’abbraccio ho cercato di fargli capire il bene che gli vogliamo”.

Quarta vittoria nelle ultime sei gare in MotoGP per Bagnaia: “Noi stiamo lavorando da paura e abbiamo creato la miglior moto possibile. La Ducati va forte e ci sono tanti piloti giovani che potranno fare bene negli anni a venire. Spero di essere tra i protagonisti in futuro“.

