MotoGP, Barcellona: le Aprilia dominano le libere del venerdì

03-06-2022 16:49

Sono state le Aprilia degli spagnoli Aleix Espargaro e Maverick Vinales a dominare il venerdì di prove libere del Gran Premio di Catalogna sul circuito di Montmelò, non lontano da Barcellona. Dietro di loro la Ducati del Team Gresini di Enea Bastianini e quella ufficiale di Francesco Bagnaia.

MotoGP, libere Barcellona: dominio Aprilia, Bastianini e Bagnaia inseguono

Quasi tutti, come sempre, hanno fatto segnare i loro tempi migliori nella seconda delle due sessioni ed Espargaro ha girato in 1’39”402 anticipando di 303 millesimi Vinales, di 488 Bastianini e di 548 Bagnaia. Quinta un’altra Ducati, la Pramac dello spagnolo Jorge Martin, sesta la KTM del sudafricano Brad Binder. Settima l’altra Ducati ufficiale, quella dell’australiano Jack Miller, nono il campione del mondo della Yamaha Fabio Quartararo, fresco di rinnovo del contratto. Lo spagnolo Alex Rins, ottavo con la Suzuki, non ha migliorato il tempo della prima sessione, in cui era stato il migliore.

MotoGP, libere Barcellona: le dichiarazioni di Espargaro e Vinales

Ecco le dichiarazioni dei due piloti dell’Aprilia al termine della giornata di prove.

Aleix Espargaro: “In Argentina mi sono sentito bene, qui il grip è basso e le sensazioni sono diverse. Sto soffrendo molto, la moto non va benissimo in frenata. Mi trovo comunque bene in moto, il primo turno abbiamo fatto distanza gara e di pomeriggio abbiamo provato tutte le gomme e l’abbiamo fatto bene. Non sono sorpreso da Vinales, deve trovare consistenza perché è veloce e lo sa. Mi piacerebbe averlo più avanti per tutto il lavoro che fa, per Aprilia, per Rivola e la responsabilità che ci ha dato col rinnovo. Mi piacerebbe che nel box lucidassero solo le moto, perché vanno molto bene”.

Maverick Vinales: “Oggi è andata molto bene, sono molto soddisfatto e sono contento perché gli altri con la nuova non mi hanno dato più di tre decimi. Il time attack non è stato buono, ma comunque l’inizio è importante perché diamo continuità al lavoro che abbiamo fatto al Mugello. Siamo andati sempre veloci, ma la parte difficile è mettere tutti i settori insieme. Qui ci viene molto bene, domenica posso fare bene e stiamo lavorando per andare a combattere con tutti là davanti. Tutto questo arriva weekend dopo weekend, perché bisogna capire la moto e sapersi adattare al meglio”.

MotoGP, la classifica di giornata delle prove libere

Ecco la classifica combinata delle due sessioni di prove libere odierne.

1. A. ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39″402

2. M. VINALES SPA Aprilia Racing APRILIA +0″303

3. E. BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI +0″488

4. F. BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI +0″548

5. J. MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI +0″587

6. B. BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM +0″681

7. J. MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI +0″693

8. A. RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI +0″699

9. F. QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA +0″721

10. F. MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA +0″802

11. P. ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA +0″835

12. T. NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA +0″854

13. F. DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI +0″944

14. M. BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI +1″026

15. L. MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI +1″046

16. J. MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI +1″248

17. J. ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI +1″350

18. A. MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA +1″383

19. M. OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM +1″419

20. D. BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA +1″469

21. A. DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA +1″541

22. M. PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI +1″649

23. S. BRADL GER Repsol Honda Team HONDA +1″672

24. R. FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM +1″681

25. R. GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM +1″928