MotoGP, Quartararo rinnova con la Yamaha

02-06-2022 15:16

La Yamaha e il campione del mondo in carica Fabio Quartararo resteranno insieme per altri due anni: l’annuncio è stato dato con tanto di foto e cartello celebrativo alla vigilia del weekend del Montmelò, con l’ok al 2023 e al 2024.

Queste le dichiarazioni di Quartararo dopo l’annuncio: “Sono davvero felice di annunciare a tutti voi che resterò con la Yamaha per altri due anni. In passato, salire MotoGP con la Yamaha e poi passare al team Factory non è stato facile. La Yamaha ha creduto in me fin dall’inizio e questo è un aspetto che non prendo alla leggera. Detto questo, questo nuovo accordo è stata una decisione importante. Sono a un punto importante della mia carriera, quindi mi sono preso un po’ più di tempo per prenderla”, ha spiegato Quartararo.

Quartararo è convinto della scelta: “Credo nel progetto Yamaha MotoGP e sento che la Yamaha è davvero motivata. E ora che abbiamo confermato ufficialmente la nostra decisione di continuare questo percorso insieme, possiamo concentrarci completamente sulla stagione in corso. Voglio dire ‘grazie!’ alle persone che mi circondano, che mi aiutano e mi sostengono sempre, così come ai tifosi che fanno il tifo per me. Apprezzo davvero tutto il sostegno”, ha concluso il campione del mondo in carica.

I prossimi obiettivi di Quartararo sono chiari. Dopo gli infortuni di Marc Marquez, adesso è il francese il pilota migliore per risultati e prestazioni in pista negli ultimi mesi. Il campione del mondo, dopo la gioia dello scorso campionato e l’ottimo inizio stagionale, vuole confermarsi anche i prossimi anni.