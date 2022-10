MotoGp, Bastianini: "Sono arrabbiato"

15-10-2022 14:25

Il centauro del team Ducati Gresini Enea Bastianini ha commentato amareggiato il suo quindicesimo posto in griglia di partenza, riferendosi al Q2 sfumato per poco: “Prima di tutto c’era una bandiera gialla che non ho visto, non si vedeva assolutamente, ed in secondo luogo non c’era niente. Sono tornato ai box arrabbiato per non esser passato in Q2, ma non sapendo che c’era anche la bandiera gialla, altrimenti non avrei nemmeno spinto. Poi ho beccato Miguel Oliveira alla curva 8 o 9, stava provando la partenza ed un decimo l’ho perso”.

Il centauro portoghese è stato punito con la retrocessione sul fondo della griglia di partenza: è vietato infatti fare prove di partenza a sessione ancora in corso.

“Questa gara sarà un problema con le gomme; si usurano veramente subito ed il drop ce l’hanno abbastanza precoce. Adesso vediamo di fare la scelta giusta e domani dovremo capire qualcosa in più”, ha concluso Bastianini.