MotoGp, Bezzecchi: "Il guaio al motore ha complicato le cose"

Il centauro del team VR46: "Ho fatto fatica"

28-04-2023 20:57

Un venerdì difficile per Marco Bezzecchi in Spagna: il leader del Mondiale dovrà passare dal Q1 nelle qualifiche di sabato dopo non essere andato oltre il dodicesimo tempo.

“Non sono stato perfetto già alla mattina, facevo fatica e non ero veloce, non ero a mio agio neanche in frenata. Nel pomeriggio siamo migliorati ma il problema al motore ha complicato tutto: non sono riuscito a scendere in pista con la moto 1, e ho usato la seconda settata sulla prima sessione e non ce l’ho fatta. Ma non sono lontano dai primi”.