MotoGP, Bezzecchi: "Jerez è stato un weekend difficile"

Il ducatista del team Mooney VR46 ha parlato dell'ultima gara e delle aspettative per quella di Le Mans.

11-05-2023 22:21

Dopo la grande delusione per la caduta nell’ultimo GP di Spagna, Marco Bezzecchi ha voglia di tornare in alto già in quello di Francia a Le Mans. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Jerez è stato un weekend difficile per me. Ho avuto un buon feeling nei test ma non è così importante, perché era lunedì. Sarebbe stato meglio avere quelle sensazioni sabato e domenica. Ho lavorato sulle prove di partenza, che sono un po’ il mio punto debole al momento”.

Il pilota Ducati del team Mooney VR46, vincitore in Argentina, ha parlato poi delle sue aspettative per la prossima gara: “Le Mans è una pista che mi piace, l’anno scorso non sono andato troppo male. In gara avevo un buon passo, ma purtroppo partivo dietro. Comunque, è un tracciato che mi piace molto e sono davvero carico per questo weekend. Non vedo l’ora”.