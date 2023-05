MotoGp, Bezzecchi: "Torno a casa con buone sensazioni"

Il pilota riminese ha commentato i test a Jerez

01-05-2023 20:15

Il pilota della Ducati Marco Bezzecchi ha commentato con soddisfazione i test della MotoGp effettuati lunedì a Jerez de la Frontera: “Alla fine è un test, ma è sempre bello tornare a casa con delle belle sensazioni. Siamo partiti senza pensieri stamattina, senza farci condizionare dalla gara di ieri e ho provato all’incirca 30 giri lanciati e altrettante partenze”.

“Fatico con la frizione, dovevo allenare la mia sensibilità e ho lavorato su questo. Non sono ancora perfetto, ma contento del passo in avanti che spero di mettere in pratica già a Le Mans”, ha spiegato il pilota riminese, caduto più volte nel weekend.