MotoGp, Biaggi: "Valentino Rossi? Non basta quello che ha oggi"

Max Biaggi in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del Mondiale di MotoGp in corso: “E’ un campionato strano, con ritmi forsennati. Gare tutte attaccate dove gli infortuni e gli errori si pagano, in cui si va fortissimo: a volte la classifica mi sembra quella della Moto3. Tutto dipende non solo dalla gomma posteriore, ma pure dalla centralina unica, come correre due gare sulla stessa pista dà modo a chi aveva faticato di rifarsi. Mi piacerebbe vedere l’Aprilia giocarsela, conquistare il primo podio. È evidente che sia cresciuta, ma le gare e le posizioni non ti danno il giusto miglioramento. Poi con solo un pilota, e senza Iannone è dura”.

Il Corsaro fa poi una rassegna dei protagonisti: “Romanticamente sarebbe bello che dopo tre secondi posti Dovizioso vincesse il Mondiale. Questa rincorsa anticipata al prossimo anno però io la boccio, è destabilizzante. E correre così credo sia complicato, se devi gettare il cuore oltre l’ostacolo, quel di più ti viene sapendo che intorno sono tutti per te. Quartararo? E’ da tenere d’occhio, non scherza. È divertente vedere questi ragazzi, e parlo di lui, Viñales, Bagnaia, Mir, ma anche Morbidelli, uno che a me piace come guida, molto solido. È la generazione dei prossimi dieci anni. Rossi è quello che ha più esperienza, il solo ad avere qualcosa in più di tutti, però, ahimè, non basta solo quella oggi”.

OMNISPORT | 22-09-2020 14:00