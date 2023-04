MotoGp, botta e risposta di fuoco Nakagami-Quartararo

Il pilota francese durissimo: "E' un kamikaze"

03-04-2023 09:21

Duro attacco di Fabio Quartararo a Nakagami dopo il Gp di MotoGp in Argentina. Il pilota della Yamaha è stato molto duro con il giapponese, con cui ha lottato in partenza: “Mi ha fatto un’entrata kamikaze in curva 7, era lunghissimo. Così sono finito ultimo. La nota positiva è che il passo non era male, perché alla fine sono riuscito a recuperare un po’ di posizioni”.

Il centauro giapponese ha risposto poco dopo: “Non è stato niente di folle, le gare sono così, ci siamo toccati leggermente. Sembro aggressivo, ma ho semplicemente perso il punto di corda. Non ho nulla da dire, non ho fatto nessun errore”.