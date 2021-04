MotoGP, Brad Binder: “Le prime tre gare non sono andate come previsto”

Nonostante il quinto posto ottenuto dopo una grande rimonta nel Gp del Portogallo, il pilota sudafricano della KTM ha commentato la situazione dopo le prime competizioni della stagione. Ai microfoni di ‘Motorsport.com’ il vincitore del GP della Repubblica Ceca 2020 ha affermato: “È evidente che le prime tre gare non sono andate come previsto ed è stato molto difficile per noi. L’importante è continuare a lavorare e penso che ce la faremo. Ci sono molte risorse in KTM e sono sicuro che troveranno una soluzione. La situazione non è catastrofica”.

Secondo Bindfer, le problematiche maggiori della moto arrivano dall’anteriore: “La cosa preoccupante è che devi stare molto attento con l’avantreno. Non puoi frenare forte e lanciare la moto. Al momento la situazione è un po ‘difficile. Sul passo gara siamo più competitivi rispetto al giro secco”.

Il portacolori della KTM ha chiuso con la consapevolezza del tanto lavoro da fare per raggiungere i diretti avversari nella corsa al Mondiale 2021: “Dobbiamo sperimentare per vedere cosa possiamo trovare. Sono contento dei progressi che abbiamo fatto in gara. È stato molto bello entrare nella Top5 in Portogallo soprattutto dopo un fine settimana così duro. Continueremo a lavorare e speriamo di poter progredire a Jerez”.

OMNISPORT | 29-04-2021 10:57