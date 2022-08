MotoGP, buone notizie per Marquez: l'osso è guarito

24-08-2022 19:55

Ci sono buone notizie per Marc Marquez. Il dottor Sanchez Sotelo, primario presso la Mayo Clinic, ha infatti comunicato che l’osso dell’omero destro, operato a giugno, è guarito del tutto: “Oggi ho avuto l’opportunità di valutare Marc Marquez in merito al suo intervento chirurgico e per fortuna ha recuperato un grande arco di movimento e ha anche recuperato bene dal punto di vista muscolare. È stato sottoposto a radiografie e a una TAC che mostrano la completa unione ossea”.

L’annuncio del dottore è arrivato sul sito ufficiale della Honda, con l’equipe medica che ha anche “dato il permesso a Marquez di intensificare il suo allenamento, aggiungendo più peso e introducendo esercizi più vari nella sua routine”. Inoltre, “è stato concordato che l’otto volte campione del mondo inizi ad allenarsi sulle moto per comprendere le condizioni del suo braccio destro in un ulteriore contesto. Dai risultati di questa uscita, Marquez e il Repsol Honda Team valuteranno i seguenti passaggi necessari”.

Non è un segreto che Marquez voglia infatti tornare in pista già nelle ultime gare del Mondiale 2022 in sella alla sua Honda. L’ultima gara disputata dallo spagnolo è stata quella del Mugello a fine maggio, con 60 punti ottenuti in questo campionato. Da Barcellona è stato sostituito da Stefan Bradl.