MotoGP Buriram ultimo test: Bagnaia e Marquez affinano le armi, Martin spettatore. Agostini sceglie tra Pecco e Marc

Tutto pronto a Buriram per l'ultima due giorni di test della MotoGP prima del Gran Premio di Thailandia che aprirà il Mondiale tra due settimane. Bagnaia e Marquez affineranno le armi con Martin che resta a guardare. Intanto Giacomo Agostini sceglie tra Pecco e Marc

Mancano meno di quindici giorni all’inizio del Mondiale MotoGP 2025. Anche e soprattutto per questo motivo saranno decisivi gli ultimi due giorni di test che si svolgeranno a partire dall’alba italiana sul circuito di Buriram proprio dove si correrà il Gran Premio di Thailandia dal 28 febbraio al 2 marzo, prima tappa del Motomondiale.

Per Bagnaia e Marquez sarà l’ultima prova per giudicare tutti gli aggiornamenti sulla Ducati GP25, idem per gli altri, dalla sorpresa di Sepang, la Yamaha, ai progressi di Ktm e Aprilia ma anche Honda. Sarà anche una due giorni di test di assenze, specie il campione del mondo Martin ma anche Di Giannantonio. Intanto c’è chi come il grandissimo Giacomo Agostini fa la sua previsione sulla lotta interna tra Pecco e Marc.

A Buriram ultimi test MotoGP: a che ora e dove seguirli

La MotoGP torna in pista. Ultimo shakedown per la classe regina in vista dell’inizio del Mondiale. A due settimane esatte dal Gran Premio di Thailandia che darà il via al Campionato 2025, si torna a girare nei test di Buriram previsti dal 12 al 13 febbraio. Si corre dunque sullo stesso circuito in cui si apriranno le danze del Motomondiale. Le sessioni inizieranno alle 04:00 e termineranno alle 12:00 ora italiana. Un’unica sessione senza stop al cronometro, coi piloti e i team che dovranno dunque gestire il lavoro e anche il momento della pausa pranzo (di solito previsto intorno a metà giornata). Non è prevista diretta tv nemmeno sui canali ufficiali della MotoGP. Con Virgilio Sport potrete seguire il nostro classico liveblog a partire dal mattino intorno alle 7.30.

Martin assente, Bagnaia e Marquez si confrontano con Yamaha e le altre Ducati

Test quindi di grande importanza per tutto lo schieramento. Dopo i tre giorni di prove che si sono svolte la settimana scorsa a Sepang in Malesia si dovrebbero vedere ancor di più i valori in campo. Capire i progressi soprattutto della Ducati GP25 dopo che Marquez e Bagnaia, oltre che Pirro, hanno provato tutta una serie di aggiornamenti, su motore e meccanica. Da seguire anche con attenzione la costanza delle GP24 in dotazione al Team Gresini e al Team VR46 che sono andate molto forti con rispettivamente Alex Marquez e Franco Morbidelli. Senza dimenticare la sorpresa dei primi test malesi, la Yamaha che sembra aver recuperato un po’ di gap e che si presenta agguerrita con Fabio Quartararo. Avranno da lavorare e parecchio le Ktm e le Aprilia. Forse ti può interessare MotoGp: calendario gran premi 2025. Date, orari, dove vedere in diretta tv e streaming Su quali canali tv vedere in diretta le gare del mondiale 2025 della MotoGP. Sky ha l'esclusiva, ma alcuni gp si vedono in chiaro su Tv8 Il tutto nel nome degli assenti. Il campione del mondo Jorge Martin, operato alla mano destra, e Fabio Di Giannantonio (intervento alla clavicola) dopo le cadute e i relativi infortuni rimediati nei test di Sepang. Il numero 1 passato in Aprilia sarà sostituito da Lorenzo Savadori mentre il pilota del team VR46 vedrà sulla sua GP25 il tester Michele Pirro. Ci sarà invece in extremis Raul Fernandez autore di un recupero lampo dopo l’operazione alla mano dei giorni scorsi.

Giacomo Agostini rompe il silenzio sul duello Bagnaia-Marquez

Uno degli aspetti più importanti in questo pre campionato ma che sarà anche trainante per tutta la stagione sarà il rapporto Marquez e Bagnaia. Finora è filato tutto liscio con i due piloti del team ufficiale Ducati visti più volte parlare e collaborare durante i test. “Sono intelligenti, ci renderanno la vita facile – ha detto lo stesso Gigi Dall’Igna, amministratore delegato Ducati parlando alla presentazione congiunta della MotoGP a Bangkok.

Tra i pareri illustri di questi giorni c’è anche il mitico Giacomo Agostini, 15 volte campione del mondo che senza giri di parole ha detto: “Non saranno amici tra loro – in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Ducati deve dare a entrambi lo stesso materiale e devono essere abbastanza intelligenti da non superare il confine. Al muretto puoi mettere Tardozzi o Agostini, ma se un pilota sta lottando, pensa solo a battere il suo rivale, a provare a sorpassare o a frenare cinque metri dopo. Non penseranno a quello che gli è stato detto ai box”.