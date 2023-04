Non si correrà ad Almaty a inizio luglio la 9a tappa del MotoMondiale: il GP non sarà sostituito.

26-04-2023 17:25

Alza bandiera bianca e non la bandiera a scacchi il GP del Kazakistan, che avrebbe avuto la sua 1a edizione il 9 luglio.

Il circuito di Almaty non è pronto per essere omologato, né la situazione internazione volge al meglio: queste le motivazioni che hanno portato FIM, IRTA e Dorna Sports a cancellare l’evento; dopo Jerez, gara in programma domenica, saranno presenti nel calendario quindi 16 GP. Sarà ancora più lunga la pausa estiva: non si correrà dal 25 giugno (Assen) al 6 agosto (Silverstone).