MotoGp: caso Marquez, non sa quando torna. Le parole di Valentino Rossi

Dal recupero lampo allo stop prolungato e indefinito nel tempo. Il rientro di Marc Marquez diventa un caso: il campione del mondo doveva tornare in pista a Misano, ma non sente ancora a posto la spalla operata due volte nel giro di pochi giorni e ha deciso di prolungare indefinitivamente i tempi di recupero.

“Marc Marquez continuerà il percorso di recupero nelle prossime settimane – è la nota diffusa dalla Honda -. il campione del mondo di MotoGP insieme ad HRC, hanno consultato e confrontato le opinioni di alcuni specialisti in merito all’infortunio all’omero del braccio destro che Marc ha subito il 19 luglio al GP di Spagna. Di conseguenza, tutte le parti hanno deciso di modificare il processo di recupero previsto”.

“L’obiettivo sia di Marquez che del Repsol Honda Team è di tornare nel Mondiale quando il braccio di Marc si sarà completamente ristabilito dalla grave lesione avvenuta a Jerez. Si stima che ci vorranno dai due ai tre mesi prima che Marc possa tornare alla RC213V. HRC non ha fissato un GP per il ritorno del campione del mondo in carica e continuerà a riferire sull’evoluzione del suo recupero”.

Lo stop prolungato del dominatore degli ultimi Mondiali fa discutere il circus, a dire la sua anche Valentino Rossi: “Negli ultimi anni abbiamo visto piloti che si sono ripresi da infortuni quasi miracolosamente. Ma Marquez ha cercato di salire in moto solo quattro giorni dopo l’intervento per una frattura molto importante. Questo dimostra che è umano, che siamo tutti umani”.

Il team manager della Honda Alberto Puig si è espresso così: “Si è parlato molto del recupero di Marquez e delle varie scadenze, ma fin dal giorno successivo alla seconda operazione abbiamo detto che l’unico obiettivo fosse riaverlo al 100%. Non vogliamo avere fretta. Una volta che Marc sarà in grado di tornare e di competere al suo livello, allora penseremo al prossimo passo”.

OMNISPORT | 22-08-2020 21:08