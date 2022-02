MotoGp, come va il recupero di Marquez: le prime prove a Mandalika

11-02-2022 15:41

Manca meno di un mese all’inizio della nuova stagione di MotoGp che farà il debutto il 6 marzo con la gara in notturna di Losail (Qatar). Tempo così di test e di prove con i test i Malesia conclusi e quelli in Indonesia in corso fino a domenica 13 febbraio.

MotoGp, prima giornata di test a Mandalika

Dal 2022 entra il calendario il MotoGp di Indonesia (già presente in calendario nel 1996 e 1997) e che avrà luogo sulla pista di Mandalika. Dopo la prima giornata non brilla Marc Marquez che viene da mesi difficili.

Lo spagnolo ha concluso 17°esimo dopo la prima giornata di test: è una fase di studio e di conoscenza della sua nuova Honda RC213V.

MotoGp, le parole di Marc Marquez dopo i primi test

Non dispera comunque lo spagnolo che ha coso anche nelle prime ore della giornata con condizioni non ottimali. “È stata una giornata tipica in un nuovo circuito. La pista era molto sporca ed era molto difficile trovare le linee buone. C’è una linea nera da seguire. È interessante. Mi piacciono i settori 1 e 4. Il secondo settore è molto veloce e devi fare un respiro profondo prima di arrivarci. Non è una pista molto difficile, ma sarà divertente”.

MotoGP, le condizioni di Marc Marquez

Non è comunque ancora al top il pilota della Honda con problemi ancora al braccio e la situazione all’occhio sotto osservazione. Eppure nel complesso lo spagnolo è fiducioso: “Oggi è stato il primo giorno in cui ho sentito qualcosa di speciale. Nel test in Malesia ero veloce, ma non mi sentivo bene con la Honda. Questa volta ho sentito la moto. Vedremo con i due giorni che mancano. Ovviamente vorrei fare altri due o tre test”.

