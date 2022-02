MotoGP, Day-2 Mandalika: Luca Marini il più veloce, bene Marquez 2°

12-02-2022 11:50

Si è svolta in mattinata la seconda sessioone di test pre stagionali MotoGP in Indonesia, a Mandalika. La sessione si è svolta concentrandosi sul setting per la gara, dando poi sfogo agli scarichi negli ultimi giri con prove di time-attack in ottica qualifica.

È stato Luca Marini, sulla Ducati Mooney VR46 Racing Team, a siglare il miglior tempo della sessione in 1:31.289 a precedere di 0.192 la Honda ufficiale dello spagnolo Marc Marquez e di 0.227 l’Aprilia di Maverick Vinales. Questo risultato fa bene sperare il fratellino di Rossi, che può contare su una moto dall’enorme potenziale.

Ottimi segnali anche da Marquez, che dopo tutti i problemi fisici avuti torna competitivo e lancia un segnale a tutti in vista dell’inizio della stagione. Lo scopo di Honda è avere maggior downforce possibile e rendere la HRC213V sempre più prestazione soprattutto sull’anteriore.

Fabio Quartararo, distante 0.275 da Marini, si è concentrato sul long-run con 68 giri completati, poi lo spagnolo della Suzuki Joan Mir a 0.297 caduto nelle prima fasi della giornata di prove. A seguire la Ducati Pramac di Johann Zarco, il romagnolo Enea Bastianini sulla Ducati del Gresini Racing a 0.310, l’iberico della Honda Pol Espargaró a 0.316, lo spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin a 0.376 e Francesco “Pecco” Bagnaia sulla Ducati ufficiale a 0.436.

OMNISPORT