MotoGP, Sprint Race GP Giappone sul circuito di Motegi. LIVE

Cronaca in diretta

La MotoGP prosegue la stagione con la Gara Sprint GP del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pecco Bagnaia (292 pt.) Jorge Martin (279 pt.) Marco Bezzecchi (248 pt.) Brad Binder (192 pt.) Aleix Espargaro (160 pt.)

Dopo Suzuka in F1 altra levataccia per gli appassionati del motorsport. Doppia dal momento che la MotoGp corre ogni week end al sabato la consueta Sprint Race. Il Gran Premio del Giappone rischia di essere spartiacque importante nella corsa al titolo con Francesco Bagnaia che dopo lo “zero” dell’India ha visto ridursi a soli 13 punti il vantaggio su Jorge Martin, terzo incomodo quel Marco Bezzecchi che arriva nel Sol Levante forte del successo di appena una settimana fa. Quindi anche la gara sprint assegnerà punti, pochi, ma pesanti.

E proprio Jorge Martin partirà in pole a Motegi. In prima fila con il pilota Pramac il leader del Mondiale, Francesco Bagnaia (2°) con l’outsider, Jack Miller 3° con la Ktm, sempre a suo agio sul circuito giapponese. Seconda fila e 4° posto per Marco Bezzecchi nonostante una brutta caduta all’inizio del Q2. Poi 5° Binder, 6° Di Giannantonio e 7° Marc Marquez. Solo 14° Quartararo. La Gara Sprint del Gran Premio del Giappone si corre sul circuito di Motegi. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 8.00. Questa la griglia di partenza della Sprint Race: