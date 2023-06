MotoGP - la diretta del GP d'Italia sul circuito del Mugello. LIVE

La MotoGP torna in pista col GP d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale 2023. Il Gran Premio d’Italia si corre sul Circuito del Mugello. La classifica piloti dopo la Sprint Race di ieri è attualmente questa:

Dominio Ducati nella Sprint Race del GP d’Italia al Mugello che si è corsa ieri. Cinque moto nelle prime cinque posizioni. Davanti a tutte quella di Pecco Bagnaia che, dopo essersi lasciato alle spalle Marquez (settimo alla fine) precede Bezzecchi, Martin, Zarco e Marini. In sesta posizione Miller, quindi dopo Marquez ci sono Aleix Espargarò, Bastianini e Quartararo a completare la top ten.

E sarà sempre Pecco Bagnaia a partire dalle pole position oggi nel Gran Premio d’Italia: il campione del mondo ha timbrato il record della pista in 1:44.855, precedendo il centauro della Honda Marc Marquez. In prima fila anche il minore dei Marquez, Alex. Quindi Jack Miller, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. In Top 10 anche Aleix Espargarò e Johann Zarco, mentre Luca Marini (giro cancellato per track limits) e Enea Bastianini sono rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione. Non si sono qualificati in Q2 le Yamaha e Maverick Vinales. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 14.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: