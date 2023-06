MotoGP, la diretta del GP d'Olanda sul circuito di Assen. LIVE

Cronaca in diretta

Piloti che tornano in pista dopo la Sprint Race del sabato dominata da Bezzecchi davanti a Bagnaia e Quartararo. Notizia della mattina il forfait di Marc Marquez che non parteciperà alla gara per il riacutizzarsi dei problemi avuti del GP di Germania.

Piloti che cercano la concentrazione in griglia. Dieci minuti al via della gara di Assen.

GIRO 2. Caduta per Miller! Brutta partenza invece per Quartararo retrocesso in dodicesima posizione.

GIRO 4. Scivolata anche per Vinales! Piovono ritiri in questa fase iniziale della gara.

GIRO 7. Quinto posto per Martin che guida il gruppone. Nel frattempo scivolata per Bastianini, costretto al ritiro.

GIRO 9. Non tarda ad arrivare la risposta di Bezzecchi che firma il giro veloce in gara recuperando ben sei decimi alla coppia di testa.

GIRO 11. Bagnaia alza il ritmo ma Binder e Bezzecchi rimangono in scia. Gara in solitaria per Espargaro, lontano dal terzetto di testa ma anche dai piloti alle sue spalle.

Torna in pista la MotoGP. Ad Assen, in Olanda, va in scena l’ottavo appuntamento del Mondiale 2023 che ieri ha vissuto il classico prologo con la Sprint Race vinta da Bezzecchi su Bagnaia. Il Gran Premio d’Olanda si corre sullo storico circuito di Assen. La classifica piloti dopo la SR di ieri è attualmente così composta:

Pecco Bagnaia (169 pt.) Jorge Martin (148 pt.) Marco Bezzecchi (138 pt.) Joahnn Zarco (109 pt.) Brad Binder (101 pt.)

Non c’è due senza per Marco Bezzecchi? Il pilota del team Mooney VR46 va a caccia del tris dopo aver centrato ieri la pole e vinto la Sprint Race. Entrambe battendo il leader del Mondiale e campione in carica Francesco Bagnaia. Nella SR a chiudere il podio c’è stato un redivivo Fabio Quartararo con la Yamaha che sfrutta una penalizzazione a Binder (che prende il warning con long lap) e finisce al quinto posto. Sesta posizione invece per Martin. A punti finiscono anche Bastianini e Alex Marquez.

Sarà sempre Bezzecchi a partire davanti a tutti in gara. A completare la prima fila e la tripletta Ducati ci pensano il Campione del Mondo in carica, Pecco Bagnaia e Luca Marini solo 10° nella SR. Seconda fila che sarà invece aperta dalla Yamaha di Quartararo davanti alla KTM di Brad Binder e all’Aprilia di Aleix Espargaro, che precede il compagno Vinales che invece partirà dalla terza fila con Zarco e Alex Marquez. Sempre peggio Marc Marquez che dopo l’ennesima caduta ieri ha rinunciato a correre la gara, dichiarato unfit to race. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: