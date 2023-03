La Ducati ha deciso di rendere nota la sua valutazione su Bastianini che evita l'intervento alla spalla e inizierà la riabilitazione da lunedì prossimo. Rientro per Austin

28-03-2023 16:17

Non correrà, come prevedibile, sulla pista del GP dell’Argentina ma per Enea Bastianini – e questa è una notizia nella notizia – non è più l’operazione chirurgica la soluzione. Il pilota si è sottoposto a una visita, un consulto al rientro dal Portogallo che ha escluso l’intervento alla scapola destra dopo l’infortunio accusato nell’incidente con Luca Marini, a Portimao.

Bastianini: le condizioni dopo l’incidente di Portimao

Bastianini aveva accusato il colpo in pista, suscitando nell’immediato la preoccupazione dei tifosi e degli addetti ai lavori che avevano compreso immediatamente l’entità del dolore alla scapola manifestato dal pilota a seguito della caduta.

Da ciò la necessità di un consulto e la visita a Forlì dal dottor Porcellini, che ha espresso la sua conclusione indicendo Bastianini e il team a optare per una soluzione conservativa da preferire a quella chirurgica.

UPDATE: @bestia23 underwent a medical checkup in Forlì (Italy). Dr Porcellini has confirmed he will not require surgery on his right shoulder. Enea has to keep his shoulder immobilized to then start rehabilitation on Monday with the aim of making his return at the Americas GP. pic.twitter.com/ScY2pwJ0Fe — Ducati Corse (@ducaticorse) March 28, 2023

Spalla immobilizzata fino a Austin

Il pilota Ducati dovrà tenere immobilizzata la spalla fino all’inizio della riabilitazione, prevista per lunedì. L’obiettivo è quello di rientrare in pista in occasione del GP della Americhe ad Austin, nel weekend del 16 aprile, terza prova della MotoGP 2023.

A spingere anche gli esperti a sconsigliare l’operazione è stata la frattura composta, riportata da Bastianini, che secondo i medici può sanarsi in vista dell’appuntamento in calendario senza dover finire sotto ai ferri, cosa che – al contrario – si è rivelata di nuovo necessario per Marc Marquez che ha letteralmente investito in gara Oliveira, il quale salterà la seconda prova del motomondiale.

L’incidente in Portogallo del pilota

Il centauro era a bordo della sua Ducati, durante la prima Sprint Race della stagione sabato scorso sul circuito lusitano di Portimao, quando è stato steso da Luca Marini al secondo giro: il pilota Ducati ha subito la frattura della scapola destra.

