MotoGP, Espargaró: “Migliorare in qualifica”

Riscattare la gara di Portimão, in cui è arrivato un ritiro, questo il primo obiettivo del prossimo weekend per Espargarò che non sta certamente vivendo un inizio di stagione positivo.

Il pilota spagnolo non riesce a portare la sua Honda a fare quel salto di qualità che tutti si aspettano. Servono miglioramenti soprattutto sul giro secco, perché nel passo-gara la moto della casa alata sembra promettere bene. Queste le parole dello spagnolo in vista dell’appuntamento di Jerez de la Frontera.

“Jerez è un circuito che conosciamo tutti molto bene, ma sarà la mia prima volta lì con la Honda. Stefan ha fatto un sacco di giri lì con il Test Team, quindi avremo alcuni buoni dati da guardare prima del fine settimana. Migliorare le nostre prestazioni del sabato rimane uno dei miei obiettivi principali, se riusciamo a farlo bene allora possiamo mostrare il nostro vero potenziale domenica. Siamo stati sfortunati in Portogallo, ora dobbiamo fare un reset e arrivare pronti a questo nuovo fine settimana. Dobbiamo ottenere ciò che possiamo estrarre dal nostro potenziale. È un peccato non avere tutti i fan a bordo pista, correre in Spagna è sempre speciale e soprattutto a Jerez c’è un’atmosfera incredibile normalmente“.

OMNISPORT | 27-04-2021 16:31