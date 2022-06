MotoGP, FP2 Barcellona: Espargarò e Vinales fanno sognare Aprilia

03-06-2022 15:04

La prima giornata di prove libere del GP di Barcellona di MotoGP si chiude con una nota positiva in casa Aprilia, con entrambe le RS GP in pista davanti a tutti. A dominare la FP2 al Montmelò è Aleix Espargarò, che chiudendo la sessione in 1:39.402 stacca di tre decimi il compagno di box Maverick Vinales e apre a un treno di moto tutte italiane.

In top 10, infatti, si piazzano sei italiane, che escludendo le due Aprilia citate contano ben quattro Ducati a inseguire la motorizzata di Noale. Terzo tempo della sessione, e di combinata, per la Gresini di Enea Bastianini, seguito dalla factory di Francesco Bagnaia e la Pramac di Martìn. Settimo tempo per Jack Miller, diviso dalle pari marca solo dalla KTM di Binder, mentre sono attualmente qualificati per il Q2 entrambe le Yamaha di Quartararo e Morbidelli che seguono la Suzuki di Rins.