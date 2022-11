04-11-2022 15:06

Bagnaia ha chiuso la prima sessione di prove libere a Valencia al 17° posto con 1:31.999, con un distacco di sei decimi dal leader del turno Fabio Quartararo, che ha mandato un chiaro messaggio al rivale per il titolo. Fortunatamente, nonostante le tante difficoltà, nelle seconde libere il torinese è migliorato, anche se non ha brillato.

MotoGP, Libere a Valencia: le difficoltà di Bagnaia

Bagnaia in grande difficoltà nelle libere di Valencia. Sandro Donato Grosso dal box Ducati ha analizzato così il problema: “Stamattina la moto di Pecco si impennava troppo in 4-5 punti: hanno agito sia in termini di setting modificando l’elettronica, sia cambiando la carena. E poi hanno montato le gomme nuove per le Libere 2″.

Nelle Libere2, Antonio Boselli dal box Ducati ha ammesso: “Bagnaia ha mantenuto la stessa moto con cui ha fatto il run precedente, Pecco dice che sente la moto nervosa, ma ha mantenuto lo stesso assetto, cambiando solo la gomma anteriore passando da una media a una dura”.

Libere 2, tante cadute: ancora giù Marquez

Nelle Libere 2 ci sono state diverse cadute. Ci è cascato nuovamente anche l’otto volte campione del mondo Marc Marquez: dopo essere scivolato nelle Libere 1, lo spagnolo finisce giù anche nel secondo run in curva 1 per un problema all’anteriore, per fortuna senza conseguenze.

Libere 2: ottima Ducati, Bagnaia migliora

Col passare delle Libere 2, Bagnaia migliora: la sua Ducati impenna di meno e il feeling con la dura è buono. Anche un brivido per il pilota della Ducati, che va lungo in curva ma riesce a mantenere senza problemi il controllo della moto.

I due contendenti al titolo chiudono “uno accanto all’altro”: Quartararo è 8° nelle Libere 2 con 1:30.442, Bagnaia è 9° con 1:30.447. Sorride la Ducati: miglior tempo per Marini davanti a Martin e Miller.

I risultati delle Libere 2

1 L. MARINI 1:30.217

2 J. MARTIN +0.105

3 J. MILLER +0.128

4 M. MARQUEZ +0.173

5 E. BASTIANINI +0.177

6 M. OLIVEIRA +0.205

7 J. ZARCO +0.207

8 F. QUARTARARO +0.225

9 F. BAGNAIA +0.230

10 B. BINDER +0.302