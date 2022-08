06-08-2022 12:21

La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Silverstone, in Gran Bretagna, 12° appuntamento del Mondiale 2022 MotoGP, vede in testa l‘Aprilia di Aleix Espargaro, che precede la Ducati Pramac di Jorge Martin e la Ducati Factory di Jack Miller.

Espargaro davanti a tutti, poi Martin e Miller

Bellissima prova di Aleix Espargaro, che sta disputando un Mondiale MotoGP davvero importante. Lo spagnolo, centauro dell’Aprilia che ha pure portato al successo, timbra un ottimo 1:58.254.

Dietro di lui il cookie of the year della passata stagione Jorge Martin distante appena 28 millesimi. Terzo invece Jack Miller, l’australiano della Ducati Factory, che ferma la sua Desmosedici a 78 millesimi da Espargaro.

Solo 7° Bagnaia, ma è sufficiente, Marini 9°

Sono due gli italiani che sono entrati in top-10. Dietro a Johann Zarco (90 millesimi di ritardo) e Vinales (321 millesimi), troviamo Fabio Quartararo, campione del mondo in carica e leader anche del Mondiale 2022, che si ferma a 328 millesimi. Ricordiamo che a causa della penalità di Assen, il francese dovrà scontare in gara un long lap penalty.

Dietro al Diablo ecco Pecco Bagnaia, lontano 371 millesimi da Espargaro, poi il campione del mondo 2020 Joan Mir e Luca Marini, con 4 decimi di ritardo. Chiude la top-10 Alex Rins in Suzuki.

Moltissimi gli italiani che partono dal Q1

Per quanto riguarda gli altri italiani, si giocheranno tutti l’accesso partendo dal Q1, uno step spesso davvero complicato da superare.

Nello specifico troviamo Marco Bezzecchi 11° e fuori per un pelo, Enea Bastianini 12° Franco Morbidelli 13° Andrea Dovizioso 17°, e Fabio Di Giannantonio 18°.

Gli altri sono Oliveira, Marquez, Pol Espargaro, Fernandez, Brad Binder, Nakagami, Gardner e Bradl.

MotoGP, FP3 Silverstone: la classifica dopo le terze libere

Ecco i primi 10 classificati delle terze prove libere del Gran Premio di Silverstone:

1 41 A. ESPARGARO 1:58.254

2 89 J. MARTIN +0.028

3 43 J. MILLER +0.078

4 5 J. ZARCO +0.090

5 12 M. VIÑALES +0.321

6 20 F.QUARTARARO +0.328

7 63 F. BAGNAIA +0.371

8 36 J. MIR +0.403

9 10 L. MARINI +0.409

10 42 A. RINS +0.475