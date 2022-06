MotoGP Germania, Bagnaia: "Ho sbagliato, ma dopo un weekend così..."

19-06-2022 16:09

È amaro il commento di Francesco Bagnaia dopo la caduta nel Gran Premio di Germania della MotoGP: “Parto dal presupposto che se sono caduto è perché ho sbagliato io, dai dati però non si capisce cosa sia successo. La gomma era in temperatura e in quel giro ero andato più dolce sul gas. Non avevo mai visto in MotoGP perdere così il posteriore, è difficile capire la dinamica della caduta e dopo un weekend così fa girare ancora di più i coglioni”.

“Bisogna però sempre cercare il lato positivo, ero davanti e avremmo lottato per la vittoria. Però Quartararo è l’unico che non sbaglia e guida la Yamaha come va guidata, questo fa la differenza. L’unica cosa da dire è che è stato più bravo” il commento di Pecco.