MotoGP Germania, Quartararo: "Ci siamo presi dei rischi"

19-06-2022 15:14

Seconda vittoria di fila ed ennesimo mattoncino piazzato per la corsa al titolo mondiale per Fabio Quartararo, che sul tracciato del GP di Germania al Sachsenring domina e vola al successo in solitaria. Per il francese, ora avanti 34 punti sul secondo Espargarò in classifica piloti, l’ennesima prestazione super che fa fronte ai limiti della sua Yamaha.

Intervistato a fine gara, El Diablo ha dichiarato: “Sono stanco, non sono stato benissimo tutta la settimana, con un po’ di tosse. Abbiamo rischiato e siamo stati fortunati nella scelta delle gomme medie, in effetti non c’è stato un gran consumo. Sono molto soddisfatto”.