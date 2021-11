MotoGP, GP Algarve: monologo di Bagnaia, tredicesimo Rossi

07-11-2021 14:50

Terza vittoria nelle ultime cinque gare per Francesco Bagnaia che trionfa in solitudine nel Gran Premio di Algarve classe MotoGP sul circuito di Portimao, secondo posto per il campione del mondo uscente della Suzuki, lo spagnolo Joan Mir, l’unico che ha impensierito Pecco, terzo l’australiano Jack Miller, compagno di squadra di Bagnaia alla Ducati ufficiale. E’ caduto a cinque giri dalla fine il neocampione del mondo della Yamaha Fabio Quartararo, tredicesimo e in zona punti Valentino Rossi con la Yamaha Petronas subito davanti al compagno di squadra Andrea Dovizioso. La Ducati vince il mondiale costruttori con una gara ancora da disputare, quella di Valencia.

La partenza: Bagnaia subito in fuga, dietro di lui Mir

Miller scatta nettamente meglio dalla pole e arriva in testa alla prima curva ma va largo ed è superato in uscita dal compagno di squadra venendo poco dopo scavalcato anche da Mir mentre Quartararo è ottavo ma in breve tempo sale in sesta posizione, in quarta con la Honda Castrol sale Alex Marquez, fratellino dell’assente Marc, a spese dell’altro spagnolo Martin. All’ottavo giro cade Aleix Espargaro suggellando un weekend disastroso per l’Aprilia e oltretutto Maverick Vinales finirà penultimo di quelli arrivati al traguardo davanti solo all’altra Yamaha ufficiale di Franco Morbidelli.

Lotta tra Miller e Alex Marquez per il terzo posto, cade Quartararo

Davanti Bagnaia e Mir fanno un po’ di elastico ma il torinese della Ducati rimane sempre davanti e col passare dei giri allunga piano piano arrivando ad avere un vantaggio di quasi tre secondi. All’inizio della dodicesima tornata Marquez scavalca Miller e gli strappa il podio, mentre c’è una lotta furibonda per il quinto posto tra Martin, Quartararo e Zarco che sorpassa entrambi, il neocampione del mondo prova a sua volta a superare Martin ma finisce a terra terminando nel peggiore dei modi la sua prima gara da iridato, poi Miller torna davanti ad Alex Marquez

Gara interrotta al terzultimo giro, paura e poi sollievo per Oliveira

Al ventitreesimo giro la gara viene interrotta per una collisione tra Miguel Oliveira e Iker Lecuona con il portoghese che finisce contro le protezioni e viene portato via in barella ma è cosciente tanto è vero che lui e Lecuona si spiegano sull’accaduto e poi il portoghese si alza sulle sue gambe facendo tirare a tutti un sospirone di sollievo. Bagnaia porta a casa la terza vittoria stagionale e in carriera in MotoGP davanti a Mir e a Miller, quarto Alex Marquez, quinto Johann Zarco con la Ducati Pramac.

