MotoGP, Quartararo: "Ora sono più rilassato"

04-11-2021 20:14

Ecco le parole di Fabio Quartararo, francese della Yamaha fresco campione del mondo della MotoGP alla vigilia del Gran Premio dell’Algarve sul circuito di Portimao: “Ho la voce ancora in pessime condizioni. Festeggiare insieme alla squadra domenica è stato davvero bello. Ho passato un po’ di giorni con la famiglia, tornare ad allenarmi è stato un po’ difficile, ma era necessario per essere pronti. È stata una settimana speciale dopo la vittoria del mondiale a Misano. Ho raggiunto il mio obiettivo, poi ovviamente darò il massimo per podio e vittoria. Vincere ancora sarebbe bello, darò il massimo. Mi sento più rilassato, ma c’è sempre una sorta di stress per la partenza, l’adrenalina. Non è una questione di pressione, ma cosa ti stai giocando. Queste due gare immagino saranno più semplici rispetto alle ultime tre, dove il carico è stato grosso. Tornare ad allenarmi il martedì dopo Misano è stato difficile, ma mi piace essere qui. Non è troppo difficile, è quello che desidero. Volevo tornare in sella. Cosa chiedo alla Yamaha per il 2022? La velocità di punta, non solo per il giro singolo. In alcune gare è davvero importantissima, è la cosa principale. Il telaio va benissimo, possiamo migliorare un pochino ma il margine è risicato. Ho chiesto la velocità di punta per lottare in tutte le gare e per avere più facilità per superare. Il numero 1? Non lo userò. Ho iniziato con il 20 e non penso di essere il numero 1. Mi tengo il 20 sino al termine della carriera, è il mio numero, quello con cui ho voluto iniziare, è speciale per me. L’assenza di Marquez? Gli faccio gli auguri di pronta guarigione. Se ha deciso così non starà molto bene. La caduta deve essere stata brutta. L’incidente dello scorso anno lo rende più cauto. L’importante è che recuperi le forze”.

OMNISPORT