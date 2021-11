MotoGP, Valentino Rossi, “Spero di poter essere competitivo”

02-11-2021 14:42

Mancano soltanto due Gran Premi e poi Valentino Rossi, come già annunciato nelle scrose settimane dirà addio alle gare in Moto Gp.

Domenica è in programma il Gran Premio “do Algarve”, sulla pista di Portimao, 17esimo appuntamento del Motomondiale 2021. Ovviamente il rider di Tavullia sente vicino il finale di stagione e allo stesso tempo, il “Dottore” vede sempre più vicina la fine della sua lunga e vincente carriera a due ruote.

Ecco cosa ha detto il pesarese, che nella sua ultima gara a Misano aveva chiuso decimo.

“Portimao è una pista difficile e ha delle caratteristiche molto particolari, che altri circuiti non hanno. La prima delle nostre due gare portoghesi non era andata male ed ero nella top-ten, poi però sono caduto. L’obiettivo di questo fine settimana è cercare di fare una buona gara e di farci strada verso i primi. Avevo un buon feeling, soprattutto domenica, quindi spero di poter essere competitivo e ripetere un buon risultato come fatto a Misano.”

